"الهلال الأسود".. تجربة المسلمين الأفارقة وإرثهم في الأمريكتين جديد "القومي للترجمة"

أصدر المركز القومي للترجمة كتاب "الهلال الأسود .. تجربة المسلمين الأفارقة وإرثهم في الأمريكتين"، للباحث مايكل .أ . جوميز، أستاذ التاريخ الإفريقي ودراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة نيويورك، ومن ترجمة زكريا صادق الرفاعي.

يتناول الباحث مايكل .أ . جوميز، في كتابه “الهلال الأسود .. تجربة المسلمين الأفارقة وإرثهم في الأمريكتين”، قصة مشرقة وعظيمة عن التجارب الكثيرة للأفارقة المسلمين في الأمريكتين، ومن خلال الدراسة والرؤية العميقة والأسلوب السلس، قدم بلا شك عملا حاسما عن الإسلام بين شعوب الأفارقة في العالم الجديد.

فهم الجاذبية التاريخية والمعاصرة للدين الإسلامي

كما يعد كتاب الهلال الأسود، ــ بحسب كلود كليج الباحث بجامعة أنديانا ــ كتاب لا غني عنه لكل من يأمل في فهم الجاذبية التاريخية والمعاصرة للدين الإسلامي بين أفارقة الشتات سيكون محقا في قراءته لهذا العمل الثري والشامل .

ويضيف “كليج”: الهلال الأسود، كتاب موسوعي تضمن معلومات رائعة من مجموعات كبيرة من المصادر وناقش الكثير من رؤي الكتاب السابقين، وقد أعطي الأولوية لشمال وغرب أفريقيا وحركة نقل العبيد إلي البرازيل والكاريبي وأمريكا الشمالية، وسيكون هذا المجلد الفريد ملهما لكثير من الباحثين في التاريخين الأفريقي والأمريكي، لإحراء المزيد من الدراسة عن الإسلام والعبودية.

بينما يذهب مترجم الكتاب زكريا صادق الرفاعي، في تقديمه للكتاب إلي أنه كان للمصادفة دور في التعرف علي هذا الكتاب المهم، فمنذ سنوات عدة كنت ــ المترجم ــ بصدد إعداد دراسة عن صورة الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر، فكانت كتابات الدكتور مايكل .أ . جوميز، ومنها هذه الدراسة في مقدمة المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها.

نبذة عن المؤلف

ومؤلف كتاب الهلال الأسود، مايكل .أ . جوميز، هو أستاذ التاريخ الإفريقي ودراسات الشرق الأوسط، والدراسات الإسلامية بجامعة نيويورك وصاحب سيرة ذاتية علمية حافلة وموحية، ولديه الكثير من المؤلفات فحمل كتابه الأول عنوان “البراجماتية في عصر الجهاد .. دولة البوندو في الفترة ما قبل الاستعمارية (1992). أما كتابه الثاني فكان عن تحول الهويات الإفريقية في الجنوب الاستعماري ما قبل الحرب” وصدر عام (1998) .

وتضمن كتاب مايكل .أ . جوميز الثالث عنوان “العودة إلي الوراء .. تاريخ الشات الإفريقي” وصدر عام 2005. كما صدر له في العام نفسه الكتاب الذي طرح المركز القومي للترجمة نسخته العربية، الهلال الأسود .. تجربة المسلمين الأفارقة وإرثهم في الأمريكتين.

أما أحدث مؤلفات الباحث دكتور مايكل .أ . جوميز، فهو بعنوان “الهيمنة الإفريقية .. تاريخ جديد للإمبراطورية في غرب إفريقيا في العصور الوسطي”، والصادر في العام 2018. فضلا عن الكثير من الفعاليات والدراسات والمقالات في الدوريات العلمية المتباينة، وبعبارة واحدة فالرجل بلا مراء أحد كبار الرواد في حقل دراسات الشتات الأفريقي بحسب مترجم كتاب الهلال الأسود، زكريا صادق الرفاعي.