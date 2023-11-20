الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية السعودي: نطالب بتحرك دولي فاعل للتعامل مع الأزمة في فلسطين

وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية

شدد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، على وجوب إيقاف الحرب في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية دخول الكوادر الإغاثية بشكل فوري، بحسب فضائية الغد"، في نبأ عاجل.

وأكد، على أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين، معبرًا عن ألمه من استمرار سقوط أعداد مهولة من المدنيين، واستمرار الأزمة الإنسانية الكارثية، وطالب بتحرك دولي فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأعرب عن تقدير اللجنة العربية الإسلامية لما صدر عن مجلس الأمن من قرار خلال الرئاسة الصينية بشأن الأزمة في غزة، وقال: "رغم ذلك لا نزال ننتظر المزيد من الجهود، والمزيد من التعاون، ونطمح إلى التعاون مع أصدقائنا في الصين وكل الدول التي تتحلى بمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء الأزمة في غزة بأسرع وقت ممكن".

لجنة لتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، في قصر الضيافة بالعاصمة بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب فضائية الغد"، في نبأ عاجل.

وتضم اللجنة الوزارية: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

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