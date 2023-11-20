شئون الأسرى الفلسطينيين: حكومة الاحتلال تُصدِّر الوهم للإسرائيليين

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن إسرائيل تشن حربًا على الأطفال والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة، معلقًا: “ما يحدث فى القطاع سلسلة من الجرائم الإسرائيلية”.

إسرائيل صدرت وهمًا لمواطنيها بتحرير أكبر عدد من المحتجزين

وتابع: خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل نقلت إلى العالم رواية زائفة منذ اليوم الأول للعدوان في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية صدرت وهما للإسرائيليين بأن جيشهم قادر على تحرير أكبر عدد من المحتجزين.

وأضاف أن جيش الاحتلال يشن حملات اعتقال عشوائية بحق الفلسطينيين، ويريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز، موضحًا أن الشعب الفلسطيني أكثر قدرة وصمودا على أرضه أمام الاحتلال الإسرائيلي.