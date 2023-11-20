الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء فلسطين يشكر مصر على جهودها فى معبر رفح

محمد اشتيه
محمد اشتيه

شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، جمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة والحثيثة على معبر رفح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الإثنين، لعرض المستجدات على أرض فلسطين المحتلة.

وتقوم مصر ببذل الجهود في كافة الأصعدة لوقف الحرب في الأراضي الفلسطينية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تناشد العالم التدخل الفوري لوقف الاقتتال وتعرض حياة المدنيين إلى الخطر الجسيم يوميا.

كما تعمل على بذل الجهد في إدخال المساعدات المختلفة المقدمة من مصر ودول العالم العربي والغربي ومرورها عبر معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية.

الأراضي الفلسطينية رئيس وزراء الفلسطيني فلسطين معبر رفح

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