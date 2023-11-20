الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| وصية هيكل على "الوثائقية".. وجهود فرنسية للتوصل لهدنة في غزة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها،  وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك.

وصية هيكل على "الوثائقية" بخط يده.. رسالة خاصة إلى الزوجة هدايت

تعرض الصفحة الرسمية لقناة "الوثائقية"، للجمهور المصري والعربي، أجزاء من وصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، المكونة من عشر صفحات، والمقرر تناولها في الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي أنتجته القناة، وعرضت الجزأين الأول والثاني منه، بينما ستعرض الجزء الثالث يوم الأربعاء المقبل.

وفي الصفحة الأولى من الوصية التي كتبها الأستاذ هيكل بخط يده، وجّه رسالة شديدة الحب، وعميقة المشاعر إلى زوجته السيدة هدايت تيمور.. وإلى نص الجزء الأول من الوصية:

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وزير التعليم يفتتح البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمشاركة 11 دولة عربية

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام 2023 لكرة القدم (بنين-بنات)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، بنادى اتحاد الشرطة الرياضى.

وتأتي البطولة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من 11 دول عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.

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ماكرون يستعرض جهود فرنسا للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية فى غزة

أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسبما أفاد بيان للرئاسة الفرنسية.

وفي مواجهة الوضع الإنساني الطارئ في غزة، استعرض ماكرون الجهود التي تبذلها فرنسا للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لا سيما على المستوى الإنساني وفيما يتعلق بتوفير التمويل والطائرات المحملة بالإمدادات والمساعدات الإنسانية، فضلا عن تقديم الرعاية للجرحى والمرضى في غزة، خاصة الأطفال.

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

يحرص بائعو الحديد والمقاولون مع بداية التعاملات معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث أوضحت شركة عز أسعار طن الحديد اليوم حديد، وذلك بناءً على رغبة العديد من المواطنين الراغبين في الشراء لمعيار معين من الحديد وذلك لبناء شقق أو عمارات.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

مع بداية الصباح الباكر تحرص الأسر المصرية عشاق الدواجن والمحبين على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث استقرت صباح اليوم الأسعار في محلات التجزئة، وهذه قائمة السعر ويضاف للأسعار المعلنة لمحلات التجزئة نحو مبلغ 5 - 10 جنيهات.

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مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل التواصل مع الأهلى بعد استبعاد عاشور والشحات

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، عن تفاصيل التواصل مع خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، وذلك بعد استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات، ثنائي المارد الأحمر، من معسكر الفراعنة.

وكان روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قد قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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