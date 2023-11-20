الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل التواصل مع الأهلى بعد استبعاد عاشور والشحات

إمام عاشور والشحات
إمام عاشور والشحات وطارق حامد

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، تفاصيل التواصل مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعد استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات ثنائي المارد الأحمر من معسكر الفراعنة.

وكان روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قد قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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غرابة يتواصل مع خالد بيبو بشأن استبعاد ثنائي الأهلي

وأكد غرابة في تصريحات تليفزيونية، على تواصله مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد قرار استبعاد الثنائي من قائمة منتخب مصر.

وأشار إلى أنه قد أبلغ مدير الكرة بالنادي الأهلي بكافة التفاصيل التي حدثت مع الثنائي عقب مباراة جيبوتي وأسباب استبعادهما.

وأضاف: "أبلغت خالد بيبو بأن الثنائي خرج من معسكر المنتخب، وأصبحا على ذمة النادي الأهلي بعد الأحداث التي جرت عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات المونديال".

وشدد على أن "محمد صلاح تعامل مع قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثي إمام والشحات وطارق حامد باحترافية شديدة بصفته قائد منتخب مصر".

غرابة: تأمين مصر في ليبيريا لم يكن جيدًا

وعلى صعيد آخر، انتقد محمد غرابة، تأمين بعثة منتخب مصر في ليبيريا قبل مواجهة سيراليون.

ويرى مدير منتخب مصر، أن عدد أفراد الأمن المكلفين بتأمين بعثة الفراعنة في ليبيريا لمواجهة سيراليون لم يكن بالشكل الأمثل.

وقال: "لم يكن هناك أي تأمين لمنتخب مصر في ليبيريا والتأمين الوحيد كان من شركة الأمن الخاصة بالمنتخب، بالإضافة إلى شركة الأمن الذي تعاقد معها المنتخب هناك".

وأضاف: "طلبنا من السفير المصري في ليبيريا زيادة أعداد الأمن من الشرطة والجيش للمنتخب، لكن لم يتوفر الأمن سوى في ليلة المباراة فقط بسبب انشغالهم بالانتخابات الرئاسية هناك".

وتابع: "حدثت كثير من المضايقات الفردية لمنتخب مصر منذ وصول البعثة إلى ليبيريا لكنها أمور طبيعية تحدث في أفريقيا".

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