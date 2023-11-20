الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكرون يستعرض جهود فرنسا للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية فى غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسبما أفاد بيان للرئاسة الفرنسية.

 

وفي مواجهة الوضع الإنساني الطارئ في غزة، استعرض ماكرون الجهود التي تبذلها فرنسا للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لاسيما على المستوى الإنساني وفيما يتعلق بتوفير التمويل والطائرات المحملة بالإمدادات والمساعدات الإنسانية، فضلا عن تقديم الرعاية للجرحى والمرضى في غزة، خاصة الأطفال.

 

وبحث ماكرون وعباس الوضع في الضفة الغربية، حيث أدان الرئيس الفرنسي أعمال العنف التي ارتكبت هناك ضد المدنيين الفلسطينيين، وشدد على مطالبته للسلطات الإسرائيلية بوضع حد لها.

 

كما أكد ماكرون على دعم فرنسا للسلطة الفلسطينية، السلطة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني.

 

وشدد الرئيسان على ضرورة استئناف العملية السياسية من أجل تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولة تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

 

واتفق الرئيسان على الدور الذي يمكن وينبغي على فرنسا أن تلعبه في هذا الصدد.

 

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده تساهم في كافة الجهود الإقليمية والدولية، مما يسمح بإنهاء الحرب واستعادة السلام والأمن للجميع في المنطقة.

 

كذلك، أكد ماكرون أن فرنسا تبذل كل ما في وسعها، مع شركائها، من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، لا سيما مواطنيها الثمانية.

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