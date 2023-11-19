"الصحة الفلسطينية": 150 شهيدا في قصف للاحتلال اليوم على شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 150 شهيدا في قصف للاحتلال اليوم على شمال غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.415 والجرحى إلى نحو 32500 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس السبت، أكثر من 12.200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب.