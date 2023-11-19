الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": 150 شهيدا في قصف للاحتلال اليوم على شمال غزة

قصف الاحتلال على
قصف الاحتلال على شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 150 شهيدا في قصف للاحتلال اليوم على شمال غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.415 والجرحى إلى نحو 32500 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس السبت، أكثر من 12.200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب.


اقرأ أيضًا:
"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل سيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

الاحتلال فقد ربع آلياته العسكرية.. مفاجأة عن خسائر إسرائيل في معركة غزة

الحوثيون: لا نهدد إلا سفن الاحتلال والمملوكة لإسرائيليين

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 29 آلية إسرائيلية اليوم في غزة

الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية قصف للاحتلال غزة قصف

مواد متعلقة

باحث: ما تشهده غزة ينذر بتسونامى من الكوارث البيئية وانتشار الأوبئة

الحوثيون يطالبون الدول بالابتعاد عن أي نشاط مع السفن الإسرائيلية: ستكون هدفا لنا

الحوثيون: لا نهدد إلا سفن الاحتلال والمملوكة لإسرائيليين

الحوثيون: سيطرنا على سفينة إسرائيلية وتم اقتيادها للسواحل اليمنية

الحوثيون يوجهون رسالة للمجتمع الدولي بعد السيطرة على سفينة إسرائيلية

ما دلالات مهاجمة الحوثيين لسفينة إسرائيلية في البحر الأحمر؟

الاحتلال فقد ربع آلياته العسكرية.. مفاجأة عن خسائر إسرائيل فى معركة غزة

"الصحة الفلسطينية": 12415 شهيدًا بغزة والضفة منذ بداية العدوان الإسرائيلى

الأكثر قراءة

اقتل ثم اكذب.. وسائل إعلام غربية تفضح «الحليفة» إسرائيل: «معلوماتك مضللة»

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

عاجل.. قيادى بحركة حماس: الاحتلال قصف عن قصد الاحتفال الذي حضره 4000 إسرائيلى

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

الاحتلال يزعم العثور على مواد داخل مستشفى الشفاء تشير لوجود محتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة