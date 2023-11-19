الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال فقد ربع آلياته العسكرية.. مفاجأة عن خسائر إسرائيل فى معركة غزة

خسائر إسرائيل في
خسائر إسرائيل في معركة غزة

كشف أحمد زكارنة الكاتب والباحث السياسي، أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه 3 مشاكل بالجبهة سياسية وإعلامية وعسكرية.

 

وقال، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الضغوط الدولية متزايدة بما فيها الضغط الأمريكي، نتيجة خروج الشعب الغربي إلى الشارع يهاجم العدوان الإسرائيلي على غزة وقتله الأطفال والنساء.

وأضاف: "نتنياهو بين طرفي كماشة، المتحدث العسكري الإسرائيلي يقدم ادعاءات كاذبة تُكشف بسهولة تامة، إما على يد الإعلامي الغربي أو الإسرائيلي، أو ما تقدمه المقاومة تفضح أكاذيب الجيش الإسرائيلي، والداخل الإسرائيلي والإعلام الغربي لا يصدق رئيس الحكومة، ولا المتحدث".

ولفت إلى أن هنا تقارير دولية، وليست عربية، أوضحت أن جيش الاحتلال خسر ربع آلياته العسكرية المشاركة في المعركة، وهو كارثة، فإسرائيل دخلت المعركة بجيش قوامه نصف مليون جندي ليواجه عشرات الآلاف من المقاومة، والنتائج فادحة لجيش من أقوى الجيوش عالميًا، وتساعده أمريكا.

 

وختم: "على المستوى السياسي، نتنياهو لن يكون موجودا في 2024، سيكون إما مسجونًا أومطرودًا أو مقتولًا".

 

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