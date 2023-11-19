ما دلالات مهاجمة الحوثيين لسفينة إسرائيلية في البحر الأحمر؟

كشف أحمد زكارنة الكاتب والباحث السياسي، دلالات مهاجمة الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر، تعود ملكيتها جزئيًا إلى إسرائيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحوثيين انخرطوا في هذه الجولة من المعركة، سواء السفينة مملوكة بشكل كلي أو جزئي للإسرائيليين، أرادوا النيل والمساس بالقدرات الإسرائيلية في المنطقة، وبطريق الهند الذي يربط المنطقة بالجانب الإسرائيلي، وهو مدعوم من قبل الأمريكان.

وأشار إلى أن الهجوم يعني أن المقاومة لا تنحسر في فلسطين، كما أن العدوان الإسرائيلي له أهداف سياسية واقتصادية، مهاجمة الحوثيين للسفينة، يعني أن المقاومة لا تقف بالمواجهة وحدها، ولكن تمتد على كل المنطقة العربية، حيث أن تأثيرات ما يحدث يقع على المنطقة العربية، ويحاول نتنياهو فرض أمر واقع على مصر، حينما يدفع بالناس على الحدود المصرية.

وأردف: "الأمر يتعقد على أرض الواقع، قبل 13 يوم الإدارة الأمريكية بدأت بالتخلي عن نتنياهو، وهذا التخلي له علاقة بتعرية نتنياهو داخل إسرائيل، وفضح المستور، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مجموعة من الإسرائيليين في 7 أكتوبر".

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