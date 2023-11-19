"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل سيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن إعلام إسرائيلي، أن الحوثيين يسيطرون على سفينة عمل إسرائيلية.

وأفادت، وسائل الإعلام، بأن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، كما أفاد بأن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها، لكن لا يوجد على متنها أي إسرائيلي.

وكان الحوثيون، أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أعلن صباح الأحد، أن الجماعة تعتزم استهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية.

وقال، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، صباح اليوم، إن الأمر يأتي انطلاقًا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية، واستجابة لمطالب الشعب اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة للمظلومين في غزة.