الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوثيون يعلنون استهداف 3 أنواع من السفن الإسرائيلية

السفن الإسرائيلية
السفن الإسرائيلية

أعلن الحوثيون عن أنهم سيقومون باستهداف 3 أنواع من السفن في البحر الأحمر، وهي السفن التي تحمل علم إسرائيل، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، قد أعلن، صباح اليوم الأحد، عن أن  الجماعة تعتزم استهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات  إسرائيلية.

وقال، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، صباح اليوم، إن الأمر يأتي انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية، واستجابة لمطالب الشعب اليمني ومطالب الشعوب الحرة، ونجدة للمظلومين في غزة.

الحوثيون 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 شركات إسرائيلية القاهرة الإخبارية

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