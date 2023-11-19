الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 29 آلية إسرائيلية اليوم في غزة

تدمير 29 آلية إسرائيلية
تدمير 29 آلية إسرائيلية اليوم في غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت تدمير 29 آلية إسرائيلية اليوم في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أعلن الاحتلال، ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قال إن اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير وهي ليست إسرائيلية ولا إسرائيليون على متنها.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال أن السفينة المحتجزة مع الحوثيين غادرت تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي من دون أي إسرائيليين.

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