"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

أعلنت فصائل فلسطينية عن مقتل 6 جنود إسرائيليين، في منطقة جحر الديب، في شرق غزة، من "مسافة صفر" بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بأسلحة رشاشة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات من استهداف الفصائل الفلسطينية للجنود الإسرائيليين، من المسافة صفر.

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قال أمس خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، إن كتائب القسام تشتبك بجيش الاحتلال وتكبده خسائر في عناصره وضباطه ومعداته.

وأضاف أن الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرتكب المجازر في المناطق التي يدعي أنها آمنة.

وأوضح أن 43% من الشهداء هم في جنوب قطاع غزة والاحتلال لا يفرق بين شمال وجنوب، مشيرًا إلى أن القتل والدمار في غزة يشمل كل شيء؛ بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.