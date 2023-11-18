السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى على مدرسة أبوحسين شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة أبوحسين الواقعة في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أسفر عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي؛ وذلك نقلا عن إعلام فلسطيني.

كما أكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء 15 شهيدًا وعشرات المصابين جراء استهداف طيران جيش الاحتلال منازل المواطنين في خان يونس بقطاع غزة.

وقبل قليل، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط مستشفى كمال عدوان، الواقع شمال قطاع غزة، وذلك في وقت يكثف فيه طيران الاحتلال من غاراته غرب خان يونس بقطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، مجزرتين في مدرسة الفاخورة ومدرسة تل الزعتر، الواقعتين شمال قطاع غزة، أسفرت الأولى عن ارتقاء 200 شهيد، واستشهاد العشرات في تل الزعتر، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية مدرسة أبو حسين قطاع غزة مدرسة الفاخورة مدرسة تل الزعتر مستشفى كمال عدوان خان يونس

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