الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

غزة
غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدة منازل شمال القطاع ووسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد شمال  قطاع غزة، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة.

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وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط القطاع إلى 22، إضافة لإصابة آخرين بعد قصف طائرات الاحتلال منازل مخيمر والحرازين قرب مدرسة خالد بن الوليد، وآل درويش، حيث نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت خلالها منزلًا في بني سهيلا.

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كذلك، واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط مخيم جباليا ومستشفى الإندونيسي، شمال مدينة غزة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، عن استهداف منزل في منطقة جحر الديك تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي "TBG" مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت حشدًا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون النظامي في بيارة مرتجى في حي الزيتون وتصيبها بشكل مباشر.

وأعلنت إحصاءات لجيش الاحتلال عن أن 59 جنديًا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوى في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 380 جنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي في منطقة حدودية إسرائيلية، وتتضمن الإحصاءات الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود مع لبنان، حيث تقع اشتباكات متكررة منذ بدء الحرب، مما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع.

الإحتلال الإسرائيلي جباليا قطاع غزة دير البلح مخيم النصيرات

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