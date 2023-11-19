خشية من تمدده..أسباب تواصل أوروبا مع دول المتوسط ومصر لوقف عدوان غزة..خاص

تسعى العديد من الدول الأوروبية للانخراط بشكل واسع مع دول المنطقة خاصة مع مصر كونها دولة كبيرة لها موقعها ومكانتها الخاصة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار وعدم تفاقم الصراعات كون الأمن الأوروبي مرتبط ارتباط وثيقا بدول الجنوب وبأي تطور في الشرق الأوسط وأي صراعات ومواجهات عسكرية تخلق تحديات أمنية لدول الاتحاد سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، من المؤكد أن ما يحدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة منذ 44 يومًا لم تكتفي إثاره فقط على الفلسطينيين فقط، حيث نشهد آثار هذا العدوان قد تمددت على كثير من الدول وتحديداً في الدول الأوروبية حيث باتت كافة شوارع أوروبا تمتلئ بالمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والرافضين للعدوان الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال في غزة ومطالبين بوقف فوري لهذا العدوان.

ولفت أبو لحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من ضمن هذه الآثار الجلية هو إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان وذلك على إثر طريقة تعاملها مع المتضامنين مع الحق الفلسطيني، وما تبع ذلك من تغير واضح في المواقف الرسمية للعديد من الدول الغربية التي كانت في مقدمة الداعمين لإسرائيل، وذلك كله يأتي في سياق الحفاظ على عدم تمدد آثار العدوان الإسرائيلي على الشارع الأوروبي وما قد ينجم عن ذلك من فقدان للسيطرة الأمنية وحدوث اضطرابات وشغب.

وأوضح أبو لحية أن أوروبا تمتلك كثير من الوسائل الممكنة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وذلك حينما تتوقف عن ترديد مصطلح حق دفاع إسرائيل عن نفسها والعمل الجاد من خلال تبني موقف أوروبي موحد أمام هذه الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين وإدانتها وذلك استجابة للقانون الدولي الذي يجرم هذه الجرائم الإسرائيلية ويعتبرها جرائم حرب، وثانياً يمكن للاتحاد الأوروبي مع منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية تحقيق ضغط كبير على الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكنها وحدها إيقاف اسرائيل وإجبارها عن التوقف في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو لحية أن ايقاف إسرائيل عن ممارسة هذه الجرائم هو من المؤكد سوف يمنع تمدد هذه الحرب خارج قطاع غزة واستمرارها سوف يكون أكثر عرضة ليمتد الصراع إلى مناطق كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وهذا ما قد حذر منه كثير من دول المنطقة في مقدمتها مصر والأردن.

مصر دولة محورية وذات خبرة ولذلك جاءت زيارة فون دير لاين للقاء الرئيس السيسي

وأكد أبو لحية أن مصر دولة محورية وذات خبرة كبيرة في مثل هذه الأزمات وبالتالي يمكن لمصر، حينما تتوفر معها قوة دعم حقيقية دولية وإقليمية أن تجلب الاستقرار للمنطقة ككل، متابعا "باعتقادي هذا ما يمكن تحقيقه في الوقت القادم وهذا الذي دفع أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية إلى زيارة مصر وعقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح أبو لحية أن الموقف الأوروبي الرسمي ما زال في معظمه يتبنى الرواية الإسرائيلية، ويقف موقف المتفرج إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهذا الموقف هو يمثل ضوء أخضر لإسرائيل لتستمر في جرائمها ضد المدنيين في غزة، وهذا ما يؤكد العديد من الساسة الأوروبيين في عدد من دول أوروبا التي ترفض هذا الموقف الأوروبي الرسمي وتطالب بضرورة العدول عنه وذلك لتجنيب وقوع ضحايا أكثر في صفوف المدنيين بقطاع غزة.