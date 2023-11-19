وقف إطلاق النار ضرورة.. جوتيريش: عدد الشهداء المدنيين فى غزة صادم وغير مقبول

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن عدد الشهداء المدنيين في غزة صادم وغير مقبول، ويجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال جوتيريش إنه يجب ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة في غزة.

وكان أعلن حزب الله اللبناني، منذ قليل، عن استهداف تجمعات متعددة لجنود الاحتلال قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين بالأسلحة، مؤكدًا تحقيق إصابات مؤكدة.