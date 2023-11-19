التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 حربية ورابط التقديم

حددت وزارة الدفاع التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 حربية، بعد أن بدأ تقديم الضباط المتخصصين أمس السبت ويستمر حتى نهاية الشهر وفق الشروط التي حددتها الوزارة والتي تعرضها الدستور في التقرير التالي.

التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 حربية

كليات الطب من التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 حربية للحاصلين على درجة البكالوريوس، وتشمـل للذكور كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة )، والإناث ( صيدلة – رئيسات تمريض ).

ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى ( 26 ) سنة في يناير 2024، وستكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

وبالنسبة للخريجين الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس فـ التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 حربية تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء - بيولوجى – بحار ) - لغات إنجليزى - حقوق – تجارة – زراعة - تربية رياضية - علم نفس- علم إجتماع - إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة ( نحت ) – تربية موسيقية.

وحددت وزارة الدفاع التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2023 حربية للحصالين على الدراسات العليا، وتشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى – لغات إنجليزى - تجارة – زراعة - إعلام وصحافة - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء ).

لينك تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 للمؤهلات العليا

يستطيع الحاصل,ن على المؤهلات العليا تقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 من خلال www.tansiq.mod.gov.eg ، وتم إدراج بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على هذا الرابط.

ولتقديم الضباط المتخصصين حربية 2023 للمؤهلات العليا يتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية من الرابط السابق والذي بدأ الأربعاء الماضي ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 / 11 / 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.

هل يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة في الضباط المتخصصين؟

يعد خريجي الجامعات الخاصة من الفئات المطلوبة لتقديم الضباط المتخصصين دفعة أكتوبر 2023، فوفق إعلان الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث كان الإعلان لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على ( البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا ).