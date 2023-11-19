الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طرفى مشاجرة تسببوا فى وفاة شاب وإصابة 5 بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم، حبس طرفي مشاجرة تسببوا في وفاة شاب وإصابة 5 بعين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، التصريح بدفن المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

 

كانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بوقوع مشاجرة ومصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثرًا بإصابته طرف ثان 5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم.

بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها، والتى أودت بحياة المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى 3 سلاح أبيض المستخدمين في إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عين شمس مشاجرة الإجراءات القانونية الصفة التشريحية نيابة عين شمس حبس

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