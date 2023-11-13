الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بدهس جاره بجرار في الشرقية

الاعدام
الاعدام

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا بالإعدام شنقا، وعاقبت جده بالسجن لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه وبين أحدهما بدائرة مركز الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

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تعود أحداث القضية رقم 4542 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 1783 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 23 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أحمد م أ ع، 29 سنة، سائق، وجده أحمد ع م ب، 73 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 23 أبريل الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق، قتلا المجني عليه عبدالنبي محمد أحمد عبدالغفار، 43 سنة، سائق، مقيم بقرية الزهراء بردين بمركز الزقازيق، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتا النية وعقدا العزم المصمم على جريمتهما واتفقا على إزهاق روح المجني عليه لخلاف سابق بينهم ونشبت على إثره مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الثاني فهاتف الأخير المتهم الأول وطلب منه القدوم لمحل الواقعة لقتل المجني عليه، وما أن حضر المتهم الأول للمكان مستقلًا جرار زراعي بمقطورة ملحقة به حتى أشار المتهم الثاني إليه بيديه  للتوجه صوب المجني عليه لصدمه فأجاب المتهم الأول إشارته وأسرع نحو المجني عليه بالجرار الزراعي قيادته فصدمه بمقدمة الجرار ودهسه أسفل إطاراته فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 قتل شاب الجرار الزراعى دهسه

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