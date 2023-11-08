إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

عقب مرور ستة أعوام على واقعة قتل تقى ناجي المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها" في منزل أسرتها قبل دقائق من حفل زفافها في مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتنفيذ حكم الإعدام في المتهم الأول بقتلها، نعيد نشر نرصد التفاصيل الكاملة للجريمة.

عش الزوجية والفستان الأبيض

تعود الواقعة لعام 2017، عندما حلمت تقى ناجي، 19 عامًا، بعش الزوجية مع خطيبها وعقب يومين من عقد قرانها وقبل ساعات من حفل الزفاف كان لها مع القدر موعد آخر غير الفرحة والدخول لحياة جديدة، وذلك عندما دخلت قبرها بدلًا من بيتها وارتدت الكفن الأبيض بدلًا من الفستان الأبيض.

«تقى» فتاة نقية عاشت دائمًا مثال للآدب والأخلاق ولم تكن تعلم أن هناك من سيمزق جسدها النحيل بسبب الطمع والجشع والسرقة فكانت تفاصيل مقتلها تتمثل في أنه عقب عقد قرانها وفي يوم نقل عفشها الجديد الذي اختارته يوميًا بعد يومًا لنقله لشقة العريش قبل يوم من زفافها وذهاب آسرتها جميعًا بالمعازيم والأقارب لتوصيل أغراضها وتركها الجميع وحيدة في المنزل على أمل أن يتقنوا وضع كل شيء في مكانه المحدد كان هناك من يخطط للسطو على منزل آسرتها.

خطة المتهمين لقتل الضحية

اعتقد كل من: حسان صلاح محمود حسان وشهرته «حسان الوزير»، 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، فران، أحمد حسين، شهرته «أوسة»، 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، وشقيقه الأول، أن منزل أسرة الفتاة فارغ عقب ذهابهم جميعًا مع أثاث الفتاة لبيتها الجديد وتركهم المنزل فارغ معتقدين أنها فرصة للسطو عليه وسرقة ما به من أموال أو مشغولات ذهبية.

وبالفعل قفز الأول والثاني على العقار التي تقيم فيه بحكم معرفتهم بالمكان لأنهم جميعًا جيران، ونزلوا لشقة أسرة الفتاة ولكنهم تفاجأوا بمجرد وصولهم على الباب أن الفتاة تفتح لهم ولم تذهب معهم، فلم يفكروا ثواني أو يرتبكوا لمشاهدتهم فقد أعمتهم السرقة على الدم والقتل ودفعتهم لإنهاء حياة العروس وقتل فرحتها.

فما كانت إلا ثواني إلا وطعن الأول الفتاة 21 طعنة نافذة بالجسم نتيجة مقاومتها، خوفًا من اكتشاف أمرهم وبأوا يتجولون في الشقة على آثار دمائهم طامعين بالعثور على أي مال أو ذهب يبرر قتلهم فلم يجدوا سوى الدبلة التي في أصبعها فسرقوها وتركوا الفتاة جثة هامدة على الآرض، وتفاجأت الآسرة عندما عادوا ليلًا بالعروسة القتيلة التي كانت تحلم بفرحها قاطعة النفس وممزقة الجسد.

ضبط المتهمين وحكم الإعدام

وبإبلاغ الأجهزة الأمنية تم التوصل للمتهمين لرؤيتهم على سطح العقار من قبل الشهود، وبضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بمشاركة شقيقة الأول التي اعطاها دبلة العروس للتصرف فيها وإلقائها في القمامة خوفًا من المسئولية القانونية، وتم ضبطهم جميعًا وأصدرت أحكام بالسجن للمتهمين والإعدام للأول مرتكب الواقعة، وتم تنفيذ فيها اليوم عقب سنتين من رفض النقض طعنه وتأييد إعدامه في 2021.