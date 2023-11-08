تنفيذ حكم الإعدام في قاتل "عروس بنها"

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأربعاء، حكم الاعدام بحق «ح.ص»، المتهم بقتل الطالبة تقى ناجي المعروفة إعلاميًا بـ«عروس بنها».



يذكر أن محكمة النقض قررت رفض الطعن المقدم من المتهم الأول في قضية قتل «عروس بنها» تقى ناجي، والتي يرجع تاريخها إلى عام 2017.



كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض على كل من «ح.ص» الشهير بـ"حسان الوزير" طالب 19 سنة و«أحمد.ق» الشهير بـ«أوسة» المتهمين الرئيسيين في قضية قتل المجني عليه تقى ناجي «عروس بنها».

وتبين تورط اثنين آخرين وهما أشقاء المتهم الأول في واقعة قتل المجني عليها الطالبة بكلية الآداب ببنها يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد كما في جاء في تقرير الطب الشرعي.