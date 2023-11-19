الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط طرفي مشاجرة تسببوا في وفاة شاب وإصابة 5 أشخاص في منطقة عين شمس. 

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بوقوع مشاجرة ومصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثرًا بإصابته طرف ثان 5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى 3 سلاح أبيض المستخدمين في إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية ضبط مشاجرة منطقة عين شمس الاصابات ارتكاب الواقعة

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