الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

اداعاءات إسرائيل
اداعاءات إسرائيل بشان أسلحة مجمع الشفاء

أثار تقرير شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية بشأن كذب رواية الاحتلال الإسرائيلي بوجود أسلحة ومخابئ لحركة حماس في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة ردود فعل دولية واسعة وغضب إسرائيل، بسبب كشف زيف روايتها عن تحويل حماس المجمع الطبي مقرًا عسكريًا لعملياتها.

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تقرير CNN بشأن مجمع الشفاء يكشف كذب إسرائيل

ولدعم روايته بشأن مجمع الشفاء، الذي اقتحمه وأخلى آلاف المرضى والنازحين، نشر الاحتلال يوم 15 نوفمبر الجاري بعض الصور لأسلحة ومخازن قال إنها لحماس، لكن أكد تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية أن جيش الاحتلال نقل أو أعاد ترتيب الأسلحة في مستشفى الشفاء قبل قدوم صحفيين أجانب لتفقد ما قالت إسرائيل إنها معدات عسكرية وضعتها حماس بالمستشفى لاستهداف قوات الاحتلال.

التحليل الذي أجرته الشبكة الأمريكية أظهر أن الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال أسلحة أقل في مجمع الشفاء مقارنة مع الفيديوهات اللاحقة، التي التقطها الصحفيون الأجانب، ما يوضح وجود تلاعب ظاهر من قبل إسرائيل بالأسلحة وبوسائل الإعلام العالمية التي أكدت نفس رواية "CNN"، مثل تصريحات مراسل شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية وكذلك صحف أخرى مثل الجارديان البريطانية وأيضًا هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

الاحتلال يحاول تبرير فضيحة CNN بشأن مجمع الشفاء

وبعد كذب روايته بشأن مجمع الشفاء ولتبرير جريمة الحرب التي ارتكبها بحق المستشفى الطبي، رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاجاري، مساء السبت، تقارير "سي إن إن" و"بي بي سي"، مشيرًا إلى أنه بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، تمت "إعادة ترتيب" الأسلحة التي تم اكتشافها في مستشفى الشفاء قبل زيارات فرق الأخبار الدولية خلال مؤتمر صحفي، وذلك وفق موقع "واي نت".

وزعم هاجاري أنهم سمحوا لوسائل الإعلام برؤية الأمور بشكل مباشر، ففي بعض المناطق، كان لا بد من نقل المتفجرات وإدارتها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة، وبعد ذلك يمكن إعادتهما إلى نفس الغرفة لعرضهما على وسائل الإعلام الدولية، لأنهم لا يسمحون للأشخاص بدخول غرف مليئة بالقنابل اليدوية والمتفجرات.

ولكن تصريحات هاجاري لم تقنع وسائل الإعلام العالمية أو حتى الرأي العام الإسرائيلي ذاته، الذي انتقد فشل قوات الاحتلال في القضاء على حماس أو حتى القبض على أحد عناصرها من داخل المجمع، ليؤكد صدق روايته التي روج لها باختباء عناصر المقاومة داخل المجمع الطبي ووجود أنفاق أسفل المستشفى بها المحتجزون وكذلك مقر قيادة حماس.

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تقرير CNN بشأن مجمع الشفاء يحرج واشنطن 

وعلى الرغم من تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مستشفى الشفاء بمثابة "مركز قيادة عملياتي مهم لحماس"، إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" وصفته بأنه "منشأة صغيرة نسبيًا" ليكون مقرًا عسكريًا مهمًا.

أيضا تقرير وسائل الإعلام الدولية مثّل صدمة ليس فقط لإسرائيل ولكن للولايات المتحدة ذاتها، فسبق وصرح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء باعتباره مركزًا "للقيادة والسيطرة"، ولكن مع اتضاح كذب الرواية الأمريكية والإسرائيلية الرسمية تعرضت واشنطن لانتقادات حادة، لأنها أعطت الضوء لإسرائيل لاقتحام المجمع الطبي.

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سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

CNN سي ان ان مجمع الشفاء غزة حماس الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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