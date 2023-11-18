450 مريضًا عالقون.. ماذا يحدث داخل مستشفى الشفاء؟

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مسئولًا صحيًا أكد أن 450 مريضًا عالقون بمستشفى الشفاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت بدأت قوات الاحتلال إخلاء مستشفى الشفاء، ومئات المرضى يخرجون "سيرًا"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

النازحون يرفضون مغادرة المستشفى

فيما أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن الاحتلال أخلى قسريًا مستشفى الشفاء في غزة من النازحين والمصابين القادرين على المشي ومعظم الطواقم الطبية.

وأكدت أن قوات الاحتلال تتواجد داخل مستشفى الشفاء وتقتحم أقسامه، لافتة إلى أن أعدادًا كبيرة من النازحين ترفض مغادرة مستشفى الشفاء.