السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو: العالم ضغط علينا كى لا ندخل مجمع الشفاء ورفضنا

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة والعالم ضغطت علينا كي لا ندخل مجمع الشفاء ووقف إطلاق النار لكننا رفضنا، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا دولية علينا في الأسابيع الأخيرة، ولكنهم سيواصلون الحرب حتى تحقيق النصر وإعادة المخطوفين.

وأضاف نتنياهو، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يمكن تحقيق نصر عسكري بدون دعم سياسي من القادة والشعب، ومنذ اليوم الأول أقود مع زملائي جهودًا للحفاظ على دعم واشنطن، مشيرًا إلى أن إسرائيل لديها قبة سياسية حديدية تساعدهم على تحقيق النصر في غزة.

وتابع نتنياهو: "أقدر الولايات المتحدة بقيادة رئيسها جو بايدن والتي ترى الأمور مثلنا تمامًا، حيث إننا وافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميًا".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنهم ملتزمون بتحقيق انتصار حاسم للقضاء على حماس، ولن نتوقف عن مهمة إعادة المخطوفين، ولن نتوقف قبل ضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل.

مجمع الشفاء وقف إطلاق النار ضغوط دولية الحرب

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