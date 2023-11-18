السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: الاحتلال يصب غضبه تجاه المدنيين لأنه يفشل مع المقاومة

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال يهدف إلى القتل فقط، حيث استهدف اليوم 3 مدارس في شمال القطاع، كما ارتكب أيضًا  4 مجازر في رفح وخان يونس والمناطق التي يدعي أنها آمنة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا تابعنا خلال الأيام الماضية الضغط باتجاه مستشفى الشفاء وما أثير حولها، ورأينا اليوم إخلاء المستشفى ومن بقى منهم لا يستطيع الخروج بقى فيها مؤقتًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يعطي دلالة أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل شيء فلسطيني الآن، ويركز فقط في الشمال ولكنه يقتل في الجنوب أيضًا.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل بعشوائية الفلسطينيين، وهو يستهدف كل أماكن تجمعهم من باب الضغط عليهم لترك الشمال باتجاه الجنوب، مشيرًا إلى أن الاحتلال كلما وجد مقاومة صلبة ولم يستطع أن يصل إلى المقاومين يرد نار غضبه باتجاه الشعب الأعزل.

القاهرة الإخبارية مستشفى الشفاء الفلسطينيين الاحتلال مقاومة

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