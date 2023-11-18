السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقتل 6 من جيش الاحتلال وإصابة 7 آخرين فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها الآن، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل 6 من جنوده وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة.

أعلنت حركة حماس، مساء السبت، عن أن مصير مجموعة مكلفة بحماية محتجزين إسرائيليين مجهول بعد فقدان الاتصال بها.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها تمكنت من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

على الجانب الآخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم السبت، عن أنها تلقت صورًا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال مقتل 6 قطاع غزة

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