السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إخلاء مجمع الشفاء الطبي يعتبر وجهًا بشعًا آخر من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال على مدار الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم، ومقومات وجودهم الإنساني في قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان، صدر اليوم السبت، إلى أن إخلاء المجمع يشكل إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في استكمال حلقات الإعدام والإبادة الجماعية لأي وجود فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، وبما يعمق أيضًا من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها القطاع، والضغط الكبير الذي سيزيد على المستشفيات في جنوب قطاع غزة.

وأكدت أن ما يجري هو ترجمة حرفية لدعوات غلاة المتطرفين الإسرائيليين الذين يحرضون ويطالبون بإحراق غزة، كما طالبوا بالسابق ومارسوا إحراق حواره، تلك الجرائم التي يقوم جيش الاحتلال بتوسيع رقعتها بالتدريج، لتمتد إلى مناطق جنوب القطاع على سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنشآتهم ومراكزهم الصحية والطبية في عموم قطاع غزة.

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"صحة فلسطين": مستشفى الشفاء به 126 مريضًا و5 أطباء و34 حالة من الأطفال الخُدج

المستشفيات في قطاع غزة

وفي وقت سابق، نفى مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، محمد زقوت، رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي التي قال فيها إنه لم يطلب إخلاء مجمع الشفاء الطبي، وإن إدارة المستشفى هي من طلبت الإخلاء طوعًا.

وقال زقوت، لوسائل الإعلام، إن المستشفى تلقى اتصالًا من جيش الاحتلال الذي حدد مدة ساعة للمرضى والأطباء والنازحين للخروج من المستشفى، مشيرًا إلى أن "الوضع كارثي، حيث اضطر المرضى للمغادرة سيرًا على الأقدام في ظروف مأساوية".

مجمع الشفاء الطبي قوات الاحتلال الخارجية الفلسطينية مدينة غزة الكارثة الإنسانية

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