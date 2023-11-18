المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط: يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال بريت مكجورك، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، السبت، إنه يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

وأوضح، في تصريحات صحفية اليوم، أنه "يتعين ألا تتم إعادة احتلال قطاع غزة أو تقليص مساحة أراضيه"، وزيادة المساعدات الإنسانية وتوقف القتال سيتحققان عندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، فضلًا عن أن "إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين سيؤدي إلى وقف مؤثر للقتال في غزة".

تظاهرات داعمة لغزة داخل جامعة ميشيجان

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الشرطة الأمريكية قامت باعتقال 40 شخصًا، وإصابة اثنين من رجالها، بعد أن اقتحمت مجموعة منالمتظاهرينالمؤيدين للفلسطينيين أحد المباني داخل حرم جامعة "ميشيجان" الأمريكية في منطقة "آن أربور".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، أن مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر متظاهرين وهم يدفعون الشرطة إلى داخل مبنى "روثفين" الإداري، الذي يضم مكاتب رئيس الجامعة، سانتا أونو.

وقالت نائبة رئيس الشرطة، ميليسا أوفيرتون، إن حوالي 200 شخص دخلوا المبنى بعد ذلك.

وبمجرد الدخول، هتف المتظاهرون مطالبين الجامعة بالانسحاب من إسرائيل ولوحوا بأعلام فلسطينية كما يظهر في الفيديو.

وكانت صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأمريكية ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن مئات المتظاهرين اقتحموا المبنى الإداري بجامعة ميشيجان الأمريكية مساء الجمعة، لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول العمليات العسكرية في إسرائيل، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول، ولوحوا بلافتات كتب عليها "معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية" وهم يدخول إلى المبنى.

وأغلق العديد من رجال شرطة مدخل المبنى في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكانت جماعة دعم الفلسطينيين "طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة" قد أعلنت هذا الأسبوع عن الاحتجاج الطارئ، للمطالبة بأن تنسحب الجامعة من الشركات التي تمول وتشارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.