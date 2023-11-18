السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: متفقون مع مصر على عدم التهجير القسرى للفلسطينيين

أورسولا فون ديرلاين
أورسولا فون ديرلاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إنها ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارتها مصر.

وتابعت في تصريحات عبر حسابها على موقع إكس “لقد شكرت مصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الضعفاء، ونحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين”.

وأضافت أورسولا فون ديرلاين “لتعزيز علاقاتنا، نعمل معًا على شراكة استراتيجية وشاملة تعود بالنفع على الطرفين، ومن شأن ذلك أن يبني على العلاقات طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر ويمضي قدمًا بأولويات الشراكة المتفق عليها معًا في العام الماضي”. 

سبق وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن مصر تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في هذه الأوقات الصعبة، وهم ممتنون لذلك.

 وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها تزور، اليوم، القاهرة لإجراء مناقشات مع شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وهى القاهرة، معبرة عن امتنانها الدور المصري، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز علاقاته الثنائية المهمة مع مصر.

فلسطين: جرائم الاحتلال المتواصلة دعوة رسمية لإغراق الضفة فى دوامة من العنف

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية مساء أمس الجمعة ضد الشعب الفلسطيني في مخيم بلاطة، الذي خلف ٥ شهداء وعددًا آخر من الجرحى والمصابين، ودمارًا كبيرًا في المكان، هذا بالإضافة إلى تفجير منزل وتجريف البنية التحتية، ما أحدث دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات المواطنين.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذه الجريمة البشعة امتداد لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة جدًا لاستخدام الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة، وتعتبره تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد شعبنا في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للتفكير بالهجرة، توافقًا وتنفيذًا لتهديدات وتحريض ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفهم أمثال بن غفير وسموتريتش.

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