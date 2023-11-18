متظاهرون يقتحمون مبنى إدارة جامعة ميشيجان الأمريكية لدعم الفلسطينيين

كشفت صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأمريكية، عن اقتحام مئات المتظاهرين المبنى الإداري بجامعة ميشيجان الأمريكية، مساء الجمعة؛ لمطالبة الجامعة بالتوقف عن الاستثمار في الشركات التي تمول العمليات العسكرية في إسرائيل.

وذكر موقع صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأمريكية أن المتظاهرين رددوا هتافات على إيقاع الطبول ولوحوا بلافتات كتب عليها "معاداة الصهيونية لا تساوي معاداة السامية" وهم يدخول إلى "روثفين هول"، حيث يوجد مكتب رئيس الجامعة سانتا أونو والعمليات الإدارية المركزية للجامعة.

كما ردد المتظاهرون هتافات "أونو، أونو لا يمكنك الاختباء، أن تدعم إبادة جماعية" و"وفر التمويل لتعليمنا وليس للاحتلال".

وأغلق العديد من رجال شرطة مدخل المبنى في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأعلنت جماعة دعم الفلسطينيين "طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة" هذا الأسبوع عن الاحتجاج الطارئ "للمطالبة بأن تنسحب الجامعة من الشركات التي تمول وتشارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".



وقال متحدث باسم الجامعة في وقت لاحق إنه تم إخلاء المبنى الإدارة بسلام.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال.



ونقلت وكالة الأنباء الفسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.



وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الاحتلال غارات كثيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.



وتابعت قصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



وأضافت الوكالة أنه في "جنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار

طائرة مسيرة إسرائيلية

قال جيش الاحتلال، اليوم السبت، إنه اعترض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أنه عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأضاف أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة لجيش الاحتلال في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.

وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، على خلفية عملية طوفان الأقصى.