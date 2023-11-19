الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة إسبانيا ضد جورجيا، ومباراة البرتغال ضد أيسلندا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة المجر ضد الجبل الأسود: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 

- مباراة صربيا ضد بلغاريا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بلجيكا ضد إذربيجان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1           

- مباراة السويد ضد إستونيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2                     

- مباراة أسكتلندا ضد النرويج: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2             

- مباراة إسبانيا ضد جورجيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3    

- مباراة ليشتنشتاين ضد لوكسمبرج: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة البوسنة والهرسك ضد سلوفاكيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة البرتغال ضد أيسلندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1                         

 

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المنتخب الوطني يدخل ثاني محطاته المونديالية أمام سيراليون مساء اليوم

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مبابي يكشف موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس ومستقبله مع سان جيرمان

 مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

- مباراة بوروندي ضد الجابون: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة موزمبيق ضد الجزائر: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة زيمبابوي ضد نيجيريا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة السودان ضد جمهورية الكونغو: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة سيراليون ضد مصر: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة اسبانيا البرتغال منتخب مصر سيراليون يورو 2024 كأس العالم 2026

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