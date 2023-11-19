أخبار فاتتك| بايدن يرفض دعوات وقف إطلاق النار واتحاد جدة يتعاقد مع جاياردو

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

هاني محمود لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون تمرير قانون بحمل الشركات الخاصة للسلاح

وثق الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، تجربته داخل الحكومة المصرية، وكيف تعاملت مع التحديات التي أحاطت بالدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن، وكيف قامت بتحويلها إلى إنجازات؟.

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بايدن يرفض دعوات وقف إطلاق النار ويدين العنف في الضفة الغربية

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا في مقال افتتاحي نُشر أمس السبت: "إن ذلك لن يحقق السلام"، وأضاف: طالما أن حماس متمسكة بأيديولوجية التدمير، فإن وقف إطلاق النار ليس سلامًا، وبالنسبة لأعضاء حماس.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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منافس الأهلي.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع مارسيلو جاياردو خلفًا لـ نونو سانتو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من أجل تولي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، وكان اتحاد جدة قد أقال مدربه البرتغالي نونو سانتو، بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

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80 شهيدًا على الأقل فى قصف إسرائيلى على جباليا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 80 شخصًا على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين، في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، استهدفتا مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين ومنزلًا.

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