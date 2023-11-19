منافس الأهلى.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع مارسيلو جاياردو خلفًا لـ نونو سانتو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من أجل تولي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكان اتحاد جدة قد أقال مدربه البرتغالي نونو سانتو، بعد تراجع نتائج الفريق تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر، وفي حال فوزه سيواجه الأهلي يوم 15 ديسمبر في الدور ربع النهائي.

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اتحاد جدة يتعاقد مع جاياردو لمدة موسم ونصف

توصل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لاتفاق مع إدارة اتحاد جدة على توقيع عقدا لمدة عام ونصف، وذلك وفقًا لما أعلنه النادي السعودي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يصل جاياردو حسب التقارير السعودية مساء غد الأحد قادما من بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين مرورا بـ روما عاصمة إيطاليا لتدريب بطل الدوري السعودي.

جاياردو: اتحاد جدة شجعني بمشروع متطور

وعلّق المدرب الأرجنتيني في حديثه له مع الصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه في النهاية قرار شخصي للغاية، فقد شجعني المسؤولون هناك بمشروع متطور رائع".

وستكون هذه هي التجربة الثالثة للمدرب الأرجنتيني بعد أن تولى قيادة ناسيونال الأوروجواياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت للفوز ببطولة كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

أما بالنسبة للإنجازات الشخصية، فقد حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.