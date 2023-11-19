هاني محمود لـ"الشاهد": الاخوان كانوا يريدون تمرير قانون بحمل الشركات الخاصة للسلاح

وثق الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقا، ووزير الاتصالات الأسبق، تجربته داخل الحكومة المصرية، وكيف تعاملت مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن؟، وكيف قامت بتحويلها إلى إنجازات.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الإخوان كانوا يريدون تمرير قانون بحمل الشركات الخاصة للسلاح ووزير الداخلية رفض الشرطة الموازية.

أضاف: "وكان معنا عدد من القيادات والوزارات رفضت ذلك وعلى رأسهم الرئيس السيسي في هذا الوقت، وقدمت الاستقالة في ديسمبر وأعلنتها في يناير، وشعرت أنه لابد أن أبعد حتى لا أكون في منظومة وزارية تؤدي إلى خراب البلد ويجب ان أخرج من هذه المنظومة، وقدمت الاستقالة للدكتور هشام قنديل، وفي ذلك الوقت حدث أول مليونية أمام الاتحادية، بعد الاعلان الدستوري للاخوان، وكنت وزير للاتصالات، ومنطقة الاتحادية هي منطقة واسعة وبها أماكن كبيرة غير مكتظة بالسكان وكانت المحطات المحيطة التي تغذي هذه المنطقة بها لا تتحمل المليونية، وكان هناك سيارات متنقلة، وطلبت من شركات الاتصالات أن ترسل سيارات لزيادة الاستيعابية، لكل مكالمة في نفس الوقت، وكانت هذه المنطقة تتحمل 120 ألف مكالمة في نفس الوقت، وبعد ارسال 3 محطات رفع الاستيعاب لـ150 ألف، وبدأ البرامج الحوارية تنقل أنه تم قطع الاتصالات في هذه المنطقة ولا يعلمون ما نقوم به، وبدأت أن أنقل ما قومنا به، وأن هناك حوالي 700 ألف مكالمة فاشلة ولذلك يشعر بعض الناس بقطع الاتصالات، وبعض المواقع الاخبارية أخذت الكلمة وقالت أن وزير الاتصالات يصرح أن هناك 700 ألف متظاهر حول الاتحادية ولم أصرح بذلك مطلقًا، وفي اليوم الثاني تحدث معي أحد من رئاسة الجمهورية علي هذا التصريح الغلط، وتحدث معي بطريقة غير لائقة، وطلب مني بعدم الحديث أو الإدلاء بتصريحات للبرامج الحوارية، فكان ردي، انه لابد أن أشرح للمواطنين ماذا يحدث، وقولت أن تصريحاتي تحمي سيادة الرئيس، وبعدها تحدث معي مجلس الوزارء وشرحت له الموقف تمامًا، وبعدها كتبت الاستقالة ووضعتها في مظروف وكتبت عليها خاص لرئيس مجلس الوزارء ولا يفتح إلا بمعرفته، وفي اليوم الثاني طلبت من ظابط الامن أن يرسلها بيده لمجلس الوزراء".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.