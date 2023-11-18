السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودية يلتقي "جوزيب بوريل" لبحث الأوضاع في غزة

وزير الخارجية السعودى
وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش حوار المنامة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين و"كرر دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي حديثه للصحفيين، قال الوزير إنه كرر أيضًا "الضرورة المطلقة لتوفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور ورفع جميع القيود المفروضة على السلع الإنسانية"، وتابع ليضيف:“نحن في العالم العربي، نحن المملكة العربية السعودية، ما زلنا نشعر بقوة أننا بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا نشعر أن هناك اهتمامًا كافيًا بالحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار. إذا كنت تريد أن تسميهم توقفات، فاطلب توقفات ولكن يجب أن تتوقف البنادق. معاناة سكان غزة يجب أن تتوقف”.

في نفس الوقت قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن أكثر من 80 شخصا استشهدوا يوم السبت في غارات إسرائيلية مزدوجة على مخيم جباليا للاجئين.

قال مسؤول في وزارة الصحة في غزة إن "ما لا يقل عن 50 شخصا" قتلوا في غارة إسرائيلية في وقت مبكر من صباح السبت على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأونروا في مخيم جباليا للاجئين حيث يلجأ النازحون الفلسطينيون.

وذكر المسؤول أن ضربة أخرى على مبنى منفصل في المخيم أدت إلى مقتل 32 شخصا من نفس العائلة، 19 منهم طفلا.

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ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 فردا من عائلة أبو حبل قالت إنهم قتلوا في أكبر مخيم للاجئين في غزة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقد استجاب العديد من مسؤولي الأمم المتحدة للضربات القاتلة، حيث قال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث: “الملاجئ هي مكان آمن. المدارس هي مكان للتعلم. أنباء مأساوية عن مقتل الأطفال والنساء والرجال أثناء لجوئهم إلى مدرسة الفاخوري شمال غزة. ولا يمكن للمدنيين، ولا ينبغي لهم، أن يتحملوا ذلك بعد الآن”.

وزير الخارجية السعودي وقف فوري لإطلاق النار الوزير فيصل بن فرحان حوار المنامة في المعهد الدولي للدراسات

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