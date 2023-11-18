الخارجية السعودية: ندين قصف الاحتلال لمدرسة الفاخورة فى غزة

أدانت وزارة الخارجية السعودية، قصف الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة الفاخورة في قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها تمكنت من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

على الجانب الآخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم السبت، عن أنها تلقت صورًا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.