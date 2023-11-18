"القاهرة الإخبارية": ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 58 منذ بدء العملية البرية بغزة

أفاد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من غزة، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 58 منذ بدء العملية البرية في القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عن أنها تمكنت من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

على الجانب الآخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم السبت، عن أنها تلقت صورًا ولقطات "مروعة" لعشرات القتلى والجرحى في هجوم على مدرسة تابعة للوكالة في شمال غزة.