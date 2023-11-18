احتجاجات جديدة فى بريطانيا وفرنسا للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

تظاهر آلاف الأشخاص مجددًا السبت في بريطانيا وفرنسا دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل منذ قليل.

وفي سياق ذي صلة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد 200 شهيد على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وجرح المئات.