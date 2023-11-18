نشرة الظهيرة| أورسولا: مصر تلعب دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى هذه الأوقات الصعبة.. والمفتى: الجيش المصرى لا يعرف الغدر ولا العدوان

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم السبت، بين سياسية وعربية ورياضية، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز الأحداث خلال الساعات الأخيرة من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تلعب دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى هذه الأوقات الصعبة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: إن مصر تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في هذه الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لذلك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها تزور، اليوم، القاهرة لإجراء مناقشات مع شريك رئيسي، معبرة عن امتنانها للدور المصري، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز علاقاته الثنائية المهمة مع مصر.

للمزيد اضغط هنا..

المفتى: الجيش المصرى لا يعرف الغدر ولا العدوان امتثالًا للوصايا النبوية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحسن التخطيط والاستعداد والتضحية هو ما يؤدي إلى الفوز والنصر، وإن تحقيق النصر لا يكون أبدًا للكسالى، ولكن لمن تدربوا وخططوا وأخذوا بالأسباب، وعلينا جميعًا الأخذ بالأسباب كما فعلت السيدة مريم، عليها السلام، عندما أمرها الله عز وجل بهز جذع النخلة؛ فالعمل أو الأخذ بالأسباب هو جزء من العبادة ولا يتعارض مع القضاء والقدر.

وأضاف "علام" أن الإسلام حرص على ترتيب شئون الناس، بما يحقِّق لهم المصلحةَ في العاجل والآجل، ويبتعد بهم عن كل ما يؤدي إلى الضرر والمفسدة؛ فأرشدهم إلى تحصيل أسباب القوة، وأمرهم بإتقان العمل، ونهاهم عن التسرع وعدم التَّروي في الأقوال والأعمال على غير علم وتَمَكُّنٍ وتَحَقُّقٍ، ودعاهم إلى ردِّ الأمور إلى أهل الخبرة ومراعاة التخصص؛ فهم أحق بها وأهلها؛ ولا شكَّ أنه في أزمنة الفتن وحالات الحروب وأوقات الأزمات تشتد الحاجةُ إلى أمرين؛ الأول: استبيان الأمر والتحقُّق منه قبل الخوض فيه والتكلم عنه. والثاني: رد الأمر لأهله الذين هم أعلم به.

للمزيد اضغط هنا..

المنتخب الوطنى يختتم تدريبات اليوم فى ليبيريا استعدادًا لسيراليون

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا تدريباته عصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب سيراليون فى السادسة مساء غدٍ الأحد، فى إطار لقاءات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير والوحيد، اليوم السبت، على ملعب صامويل كاتيون بالعاصمة الليبيرية، والذي يستضيف مباراته أمام سيراليون، على أن يكون مرانًا خفيفًا يشتمل على تدريبات الجري والإحماء، وتدريبات استشفائية لفك العضلات، ويختتم بتدريبات خفيفة بالكرة، إلى جانب فقرة تدريبية مخصصة لثلاثي حراسة المرمى محمد وأحمد الشناوي ومحمد صبحي

للمزيد اضغط هنا..

القاهرة الإخبارية: خروج 5000 شخص من مستشفى الشفاء

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال اقتحم أقسام مستشفى الشفاء، الأمر الذي ترتب عليه خروج نحو 5000 شخص منه.

وأضافت "عوكل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالقين في مجمع الشفاء يعانون أوضاعًا كارثية، مشيرة إلى أن هناك نحو 120 مصابًا و5 أطباء ما زالوا عالقين في مجمع الشفاء بغزة.

رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية موسعة لعدد من المصانع بمدينتى العبور والعاشر من رمضان

- رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات المختلفة وبخاصة الصناعات الدوائية الحديثة.

- المصنع باستثمارات سعودية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ويأتي ضمن خطة توسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة لدول إفريقيا.

للمزيد اضغط هنا..

تيسير الحركة المرورية على طريق إسكندرية الصحراوي بعد رفع آثار حادث تصادم

رفعت أوناش المرور آثار حادث تصادم الذي وقع على طريق إسكندرية- الصحراوي، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث، وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وقام رجال المرور بتيسير الحركة المرورية على الطريق.

للمزيد اضغط هنا..