العدوي لـ"الشاهد": اكتشاف عقار لعلاج فيروس سي كان ثورة في عالم الدواء

كشف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، عن بداية العمل في ملف فيروس سي.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "التحدي الأكبر كان في حكومة الرئيس السيسي منذ بداية توليه الرئاسة، لأن تم اجازه من هيئة الأغذية والدواء الأمريكية أخذ عقار دوائي جديد لفيروس سي، وتم إعلانه للعالم أجمع أن هذا العقار شافي لفيروس سي، وهناك فرق بين العلاج والشفاء، لأن العلاج أن يكون لديك أعراض لمرض ما وتأخذ العلاج فيختفي المرض، إنما الشفاء من الأمراض المزمنة هو ان تأخذ عقار فتشفي تمامًا وإلى الأبد".

وأضاف: "فكان ثورة كبيرة في عالم الدواء، وثورات عالم الدواء غير دائمة الحدوث، مثل اكتشاف البنسلين، وكأن ثورة تهم البلاد التي بها نسبة التفشي عالية مثل مصر، ومصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم في تفشي فيروس سي، وكان هناك أمراض موجودة في مصر وغير موجودة في العالم مثل البلهارسيا، وبعدها حل محل البلهارسيا ببشاعة فيروس سي في كبد المصريين".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.