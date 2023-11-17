الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الثلاثاء.. افتتاح معرض جديد للفنانة هبة حلمي

معرض بقاء
معرض بقاء

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرض الفنانة هبة حلمي، تحت عنوان "بقاء"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 نوفمبر 2023 بقاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

معرض بقاء

ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر 2023، ويشار إلى أن المواعيد، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

txt

لمحبي الفنون التشكيلية.. 5 معارض فنية جديدة هذا الأسبوع

txt

معرض رمسيس وذهب الفراعنة ينطلق فى جولته الرابعة بأستراليا

وقدمت هبة حلمي عدة معارض فنية، منها معرض شخصي بعنوان "وجوه" عام 2002، ومعرض "اسمي أزرق" في الزمالك، حيث كان يضم 70 عملًا معظمها من الخزف، بجانب بعض اللوحات التصويرية المرتبطة بتجربة الخزف التي بدأتها الفنانة من سنوات في قرية تونس بالفيوم.

ومعرض "تعويذة"، وفيه هبة حلمي 50 قطعة في مجموعات من الخزف والمعلقات بخامات متنوعة يجمع بينها الحرف والخط، لكنه ليس الخط العربي الذي نعرفه، بل أبجدية تخصها وحدها، بالإضافة إلى مشاركتها بعدد من المعرض الجماعية.

عن الفنانة هبة حلمي

هي فنانة تشكيلية، ومصممة جرافيك وكاتبة، تخرجت من قسم التصوير الزيتي بالفنون الجميلة، جامعة حلوان 1994، ماجستير تاريخ فن 2001، مدرس مساعد في قسم تاريخ الفن بالفنون الجميلة من 2002 حتى 2006، عملت كمصممة جرافيك في ستوديو ناجي شاكر، من 1992 حتى 2000.

كما أنها تعمل في مجال الطباعة والنشر كمصممة للكتب وإخراجها، وتعمل كخزافة ما بين قرية تونس بالفيوم والفسطاط بالقاهرة، ولها ورشة ومعرض بالفسطاط بالقرب من قاعة درب 1718 بمصر القديمة.

كما شاركت الفنانة التشكيلية، هبة حلمي، في معارض فنية في القاهرة ولندن،  واقترنت تجربتها الفنية في مجال تصميم الكتب التي بدأت وبزغ نجمها في التسعينات، وفي الأدب فهي مؤلفة كتاب "جوايا شهيد.. فن شارع الثورة المصرية"، ورواية "بنت في حقيبة“.

فنانة تشكيلية هبة حلمي الخزف معرض بقاء قرية تونس

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

"القاهرة الإخبارية": بدء إدخال الوقود إلى قطاع غزة غدًا

تزوجت كمال الشناوي وأبدعت في الرقص.. ما لا تعرفه عن هاجر حمدي

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة" عبر قناة DMC الحلقات الجديدة

نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة