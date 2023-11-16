معرض رمسيس وذهب الفراعنة ينطلق فى جولته الرابعة بأستراليا

شوارع وميادين مدينة سيدني بأستراليا تحتفي بوصول معرض رمسيس وذهب الفراعنة

تزينت شوارع وميادين ومحطات المترو والأتوبيسات بمدينة سيدنى بدولة أستراليا بصور ولافتات للملك رمسيس الثاني ومقتنيات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، يأتى ذلك احتفالًا بوصول المعرض محطته إلى أستراليا والذى من المقرر افتتاحه رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة في محطته الرابعة بمتحف أستراليا بمدينة سيدني.

كما تزينت واجهة المتحف بمستنسخات لتماثيل ضخمة للملك العظيم ترحيبًا بالزائرين وتنويهًا عن استقبال المدينة للمعرض بعد أن حقق نجاحًا باهرًا في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث زاره خلال مده عرضه، نحو 817 ألف زائر.

ويحتفي الشعب الأسترالي ومدينة سيدني بوصول الملك رمسيس الثاني ومقتنياته الذي يحل ضيفًا لأول مرة على مدينة سيدني، حيث تجملت حوائط بعض المحال التجارية والمباني بلافتات لوجه الملك رمسيس وبعض مقتنياته.

ويضم المعرض نحو ما يقرب من 182 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وقد بدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقد شهد المعرض خلال جولاته السابقة إقبالًا كبيرًا من قِبل الزائرين لمشاهدة مقتنيات الملك رمسيس الثاني، وهو من المعارض الخارجية التى تقام خارج البلاد تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.