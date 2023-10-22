آثار أسوان: 2100 زائر أجنبى ومصرى شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس فى أبوسمبل

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار بمحافظة أسوان، عن أن أعداد السائحين والزائرين الذين قاموا بحجز التذاكر وتوافدوا لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل بلغ ٢١٠٠ شخص متعددي الجنسيات ما بين مصريين وأجانب من مختلف دول العالم.

ظاهرة تعامد الشمس

وأضاف "سعيد" أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل، وأنه خلال هذا التعامد تمت زيادة عدد البوابات الإلكترونية لحل مشكلة التزاحم والتكدس السياحي.

وأوضح أن الاستعدادات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس شملت تطوير منظومة الإضاءة بالكامل وكاميرات المراقبة وشفاطات الهواء الموجودة، كما أنه تمت أعمال النظافة الميكانيكية والميدانية بواسطة فريق عمل الترميم، بالإضافة إلى أنه تمت زيادة الرقعة الخضراء اللاند سكيب، والتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وشهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، واخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس، وذلك فى تمام الساعة 6.52 دقيقة من صباح اليوم الأحد واستمرت لمدة 20 دقيقة.

وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضًا رئيس المدينة محمد عبدالعزيز لحضور فعاليات الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وذلك بمشاركة الدكتور عبدالمنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، والأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل.

وتتم ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة.

وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (آمون ورع حور) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.