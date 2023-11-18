السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 18-11-2023 بالمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم السبت 18-11-2023 في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها في ظل تطبيق التوقيت الشتوي واختلاف وقت الصلوات في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 18-11-2023 في المحافظات

نعرض من خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 18-11-2023 في كافة المحافظات، وفقًا للبيان اليومي للهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد التوقيت في كافة بقاع الجمهورية، وهي كما يلي:

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:51 فجرا. 
موعد صلاة الظهر الساعة 11:40 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:38 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:59 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:19 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 فى القاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة في محافظة الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر الساعة 5:02 فجرا. 
موعد صلاة الظهر الساعة 11:56 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:03 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:24 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:41 مساء.

الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:47 فجرا. 
موعد صلاة الظهر الساعة 11:35 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:33 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:53 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:14 مساء.


الصلاة في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر الساعة 4:40 فجرا. 
موعد صلاة الظهر الساعة 11:30 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:29 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:50 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:10 مساء.

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الصلاة في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر الساعة 4:52 فجرا. 
موعد صلاة الظهر الساعة 11:41 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:41 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:01 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:21 مساء.


الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 4:41 فجرا. 
موعد صلاة الظهر الساعة 11:34 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:39 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:00 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:18 مساء.

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