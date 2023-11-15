الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 فى القاهرة والمحافظات

الصلاة
الصلاة

يتصدر البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 محرك البحث جوجل، إذ تهتم شريحة كبيرة من المسلمين بأداء الصلاة في موعدها، فهي الركن الثاني من الإسلام، وهي عماد الدين، من أقامها أقام الدين، وللصلاة على موعدها فضل عظيم عن الله، فالبدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيه.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 

ويهتم المسلمون بمواعيد الصلاة وأدائها كل يوم لما لها عن فضل عظيم وأثر على المرء في الحياة الدنيا والآخرة، وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف».

 وفي السطور الأتية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وبعض المحافظات:

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم 15-11-2023 

صلاة الفجر: الساعة 4:49 صباحًا.

صلاة الظهر: الساعة 11:39 صباحًا.

صلاة العصر: الساعة 2:39 مساءً.

صلاة المغرب: الساعة 5:00 مساءً.

صلاة العشاء: الساعة 6:20 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

تعرف على مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

مواعيد الصلاة في محافظة الدقلهية اليوم الأربعاء 15-11-2023

موعد صلاة الفجر: 4:50 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 11:39 صباحًا.

موعد صلاة العصر:  2:37 مساءً.

موعد صلاة المغرب: 4:57 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 6:18 مساءً.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 15-11-2023

الفجر: الساعة 4:56 صباحًا.

الظهر: الساعة 11:45 صباحًا.

العصر: الساعة 2:42 مساءً.

المغرب: الساعة 5:03 مساءً.

العشاء: الساعة 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الأربعاء 15-11-2023

صلاة الفجر: الساعة 4:40 صباحًا.

صلاة الظهر: الساعة 11:29 صباحًا.

صلاة العصر: الساعة 2:27 مساءً.

صلاة المغرب: الساعة 4:47 مساءً.

صلاة العشاء: الساعة 6:08 مساءً.

مواعيد رفع الأذان في محافظة أسوان 15 -11-2023

صلاة الفجر:  الساعة 4:38 صباحًا.

صلاة الظهر: الساعة 11:33 مساءً.

صلاة العصر: الساعة 2:41 مساءً.

صلاة المغرب: الساعة 5:03 مساءً.

صلاة العشاء: الساعة 6:19 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في قنا 15-11-2023

صلاة الفجر: الساعة 4:40 صباحًا.

صلاة الظهر: الساعة 11:34 صباحًا.

صلاة العصر: الساعة 2:39 مساءً.

صلاة المغرب: الساعة 5:00 مساءً.

صلاة العشاء: الساعة 6:18 مساءً.

 إقرأ أيضًا: مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

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