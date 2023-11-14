مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مع بداية الساعات الصباحية يحرص المسلمون على قضاء الصلاة في وقتها المحدد ويكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لأدائها في الوقت الصحيح.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر، الموافق الثلاثين من شهر ربيع الآخر 1445 هجرية، بالعاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسي مطروح وأسوان.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

صلاة الفجر 4:49 صباحًا

أذان الظهر 11:39 صباحًا

أذان العصر 2:39 مساءً

أذان المغرب 5:00 مساءً

أذان العشاء 6:20 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:55 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:45 صباحًا

موعد أذان العصر 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب 5:04 مساءً

موعد أذان العشاء 6:25 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:45 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:35 صباحًا

موعد أذان العصر 2:34 مساءً

موعد أذان المغرب 4:55 مساءً

موعد أذن العشاء 6:16 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:13 صباحًا

موعد أذان الظهر 12:09 ظهرًا

موعد أذان العصر 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب 5:39 مساءً

موعد أذان العشاء 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:48 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:41 صباحًا

موعد أذان العصر 2:45 مساءً

موعد أذان المغرب 5:06 مساءً

موعد أذان العشاء 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:35 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:27 صباحًا

موعد أذان العصر 2:30 مساءً

موعد أذان المغرب 4:52 مساءً

موعد أذان العشاء 6:10 مساءً