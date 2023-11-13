مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

يحرص المسلمين مع بداية الساعات المبكرة معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في محافظات مصر حرصا منهم على أداء كافة الصلوات الخمسة في وقتها المحدد، حيث ترتفع معدلات البحث وذلك من قِبل الكثير من المسلمين عن مواعيد الصلاة بشكل دوري لكي يؤدوا الفريضة بأوقاتهم، وهناك آلاف الأشخاص سيرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

وتستعرض «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، بمختلف المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:48 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 11:39 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 5:02 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6:21

موعد الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 2:43

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء اليوم 6:25 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 نوفمبر فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:44

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:35 م

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6:17 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الإثنين 13 نوفمبر

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:34

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:54 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م.





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وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6:20